Ostetud toiduabi jagatakse neljandas kvartalis enam kui 26 000 inimesele

„Oleme näinud viimase aastaga toiduabi saajate hüppelist kasvu. Riiklikult ostetud toiduabi jagamisega aitame koostöös riigi, kohalike omavalitsuste ning Eesti Toidupangaga viia abi inimesteni, kes seda sel majanduslikult ebakindlal ajal kõige enam vajavad,“ kommenteeris sotsiaalministeeriumi sotsiaalala toimepidevuse juht Tea Varrak. „Abisaajate kasv on suurendanud ka töökoormust nii kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatel ning headel Eesti Toidupanga inimestel ja vabatahtlikel, mistõttu oleme ette valmistamas üleminekut inimestele sujuvamaks ning mugavamaks lahenduseks toiduvautšerite näol tuleva aasta esimeses pooles,“ lisas Varrak.

Toidukogumispäevadele on alati oodatud vabatahtlik abi. Vabatahtlikud, olgu nad kooliõpilased või mõni töökollektiiv, võivad Tiina Larveniga otse ühendust võtta. Valmis tasuks olla paaritunnise vahetuse täitmiseks.

Toidupakk sisaldab lisaks kuivainetele ka liha- ning kalakonserve, teed, kohvi, mett, purgisuppi, puuviljakonservi, rosinaid. Toidupaki sisu valikule ja komplekteerimisele aitas kaasa Tervise Arengu Instituut, toiduainete tarnija on OÜ Sanitex.

Lisaks ostetud toiduabile jagatakse 2019. aastast alates puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toiduabi, mida koguvad ja jagavad toidupangad jooksvalt kogu aasta jooksul. Sihtrühma kuulub majanduslikult raskes olukorras olev füüsiline isik või leibkond (vanem/hooldaja ja samal pinnal elavad lapsed), kelle abivajaduse on välja selgitanud KOVi sotsiaaltöötaja. Annetatud toiduabi on õigus saada abivajaduse hindamise kuul ja sellele järgneval kolmel kuul. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle. 2022. aastal on riik toetanud annetatud toiduabi jagamise korraldamist enam kui miljoni euroga.