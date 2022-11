Asendustöötajast sai päris ehk valla sotsiaaltöötajate read täienesid

Lyana Türk lausus, et amet pole talle uus, sest ta on sama tööd teinud Türi vallas juba kaks aastat. Ainult selle vahega, et siis käis ta sotsiaalhooldajaid asendamas ja tegi seda mitmes erinevas valla piirkonnas. "Nii olen mitmes paigas ja paljudele inimestele juba võib öelda, et päris tuttav," märkis ta.