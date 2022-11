Maakond vajab arenguteks kodurahu

Põhjused, miks juhid lahkuvad, on erinevad. Üks põhjus võib olla ka see, et uutele tulijatele ei anta sisseelamisaega. Kui volikogu opositsioon arvab, et nende roll on selles vähetähtis, siis nii see ei ole. Laske uutel tulijatel atra seada. On loomulik, et nad eksivad. Andke neile siis see suurest poliitikast tuntud sada kriitikavaba päeva, mitte tundi. Päriselt, mitte näiliselt.