Türi komando kahaneb Aravete ja Koeru väiksuseni

Rapla-Järvamaa päästepiirkonda juhataja Tanel Vahter andis teada, et Paide uue päästekomandoga on nii, et küsimus ei ole selles, kas see ehitatakse või mitte. “Kindlasti ehitatakse, kuid et projekt on veel ülevaatamisel, on küsimus valmimisaastas,” sõnas ta.

Komandode ühendamisest rääkides ütles Vahter, et Paide ja Türi peale on sellest aastast tõesti üks komandopealik, kuid julgeolekuolukorra peale mõeldes on nii, et edasised võimalikud kärped Päästeametit enam ei taba. “Seega ei ole lähitulevikus plaanis Aravete ja Koeru komandode ühisjuhtimise alla viimist ja keegi oma tööd ei kaota,” kinnitas ta. “Mõningaid väiksemaid muudatusi on sel aastal siiski olnud, sest nii Aravete kui Koeru on saanud endale päästekohti juurde (oli 16 päästjad, saab olema 17 päästjat- toim), aga see on tulnud sellest, et osad komandod on kohti kaotanud. Üheks selliseks komandoks on Türi (oli 21 päästjat, saab olema 17).”