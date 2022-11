Et päästetegevuse suurematest muudatustest on möödunud juba üle poole aasta, on paslik tunda huvi, kuidas on lahenenud Järvamaa suuremad päästejuhtumid. Olgu meeldetuletuseks öeldud, et aasta alguse märksõnad olid päästepiirkondade ühendamine, komandode ühtse juhtimise alla viimine ja välijuhikohtade ärakaotamine. Kõik see puudutas ka Järvamaad.