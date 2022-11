Peoõhtud Imavere kõrtsis küündivad koroonaeelse tasemeni

Laupäeva õhtul esmakordselt Imavere kõrtsis üles astunud Eesti pidude üks lemmikbände Kurjad Plaanid tõi Imavere Kõrtsi puupüsti rahvast täis. Näha on, et inimesed on kõikvõimalikest kriisidest väsinud ja tahavad lihtsalt ennast vabalt tunda.