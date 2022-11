Maxima on kampaaniat korralnud juba kuraditosina aasta jagu ja Eesti ühe suurima kaubandusketi poolt ellu kutsutud heategevuslik kingikampaania 13 aasta jooksul täitnud ligikaudu 22 000 lapse jõulusoovi.

Ka tänavu on Maxima koos omavalitsuste sotsiaaltöötajatega ning Eesti lasterikaste perede liiduga kokku just nende laste jõulusoovid, kelle peredel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud jõulukingituse tegemiseks, Inglipuult ootavad kingitusi 2006 Eestis elavat vähekindlustatud last.