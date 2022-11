Tule mõtle kaasa ja paku patsiendiportaalile uus nimi

„Ühes laiema terviseteadlikkuse tõusuga on kasvanud ka inimeste soov oma tervist ja ravi puudutavat infot kaasaegses ja mugavas keskkonnas näha ning hallata,“ selgitas Tervisekassa projektijuht Signe Asi.

„Eestil on juba täna täiesti unikaalne laialdast rahvastiku terviseinfot koondav portaal, mida tuntakse nii Patsiendiportaali kui ka veebiaadressi digilugu.ee nime all, kuid ligi 20 aastat tagasi loodud keskkond ei täida enam tänapäevaseid kasutajaootuseid.“

Asi sõnul liiguvad senised ja uued inimestele mõeldud teenused järk-järgult uude portaali. „Uuenduskuuri vajab ka keskkonna nimi ning seetõttu kutsumegi üles kasutajaid portaalile nime pakkuma,“ lausus Asi. „Palume pakkumise tegemisel arvesse võtta, et uus platvorm ei ole mõeldud pelgalt haigetele ja patsientidele, vaid meile kõigile – toetamaks paremat tervisekäitumist ja tervemaid valikuid.“

Portaali tehnilise lahenduse eest vastutab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), kes osales inimeste ootuste kaardistamise analüüsis. „Sellest selgus, et väga palju inimest puudutavat terviseinfot liigub endiselt telefoni ja e-kirja teel, mis võiks kolida uude keskkonda,“ rääkis TEHIKu projektijuht Kersti Vaikmaa. „Näiteks kasutavad nii patsiendid kui ka tervishoiutöötajad endiselt peamiselt e-kirju, et uuendada retsepte, saada saatekirja, anda teada oma haigestumisest või analüüsitulemustest – see kõik võiks kolida veebikeskkonda.“