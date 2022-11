Rohekatused, kogukonnaaiad ja sademevee taaskasutamine - seitse omavalitsust asuvad leevendama kliimamuutuseid

Põltsamaa valla arendusjuhi Aive Tamme sõnul saab kohalik omavalitsus olla kliimamuutustega kohanemisel piirkonna inimestele suunanäitajaks. „Kuigi praegusel majanduslikult keerukal ajal on surve pöörduda tagasi taastumatute ressursside kasutamisele, siis vähim, mida me teha saame, on pikaajalise mõjuga projektide puhul vaadata kaugemale ette. Leiame, et kui vald süsinikujalajäljele ja kliimamuutustega kohanemisele tähelepanu pöörab, siis tulevad sellega kaasa ka elanikud. Igaüks omale võimalikul moel, viisil ja määral,“ lisab Tamm. Põltsamaa vald taastab projektiga Põltsamaa linna läbivate teede alleed ja rajab soojasaarte leevendamiseks kõrghaljastusega rohealad nii linna keskele kui ka Põltsamaa lossihoovi. Sellega taastatakse tänavaruumi ajalooline ilme ja vähendatakse kliimamuutustest tulenevaid negatiivseid mõjusid elukeskkonnale. Toetuse summa on 321 657 eurot.

Keila linn sai toetust 515 805 eurot, et luua looduspõhiste lahendustega lauluväljak. Täpsemalt loob Keila sademevee taaskasutussüsteemid, et suunata vihmavesi tarbeveena uuesti ringlusesse, rajab hoonetele rohekatused ja võtab kasutusele vett läbi laskvad pinnakattematerjalid, et leevendada soojussaari. Lisaks tuleb lauluväljaku ümbrusesse vihmaaed, lilleniidud, kõrghaljastus ning kliimahariduse eesmärkidel loodud näidisala. Tori vald rajab Sindi linna haljasala ja Tori valda neli looduspõhist näidisala. Kogukonna teadlikkuse tõstmiseks viiakse läbi koolitusprogramm ja töötoad näiteks lilleniitude rajamise teemal. Samuti luuakse elanikele juhendmaterjal elurikkuse ja kliima kohta eraldi koduleheküljel ja korraldatakse teavitusüritusi. Toetuse summa on 183 039 eurot. Tallinna linn sai toetust kahele projektile. Esimesele neist 254 545 eurot, et paigaldada linnaruumi 15 uut joogiveekraani, millega luuakse kvaliteetse kraanivee kättesaadavus ka linnas ringi liikudes ja seeläbi suunatakse inimesi eelistama kraanivett pudeliveele. Kraanide asukohtade valikul arvestatakse nii inimeste liikumistihedust kui -iseloomu ja ka kaugust teistest joogiveepunktidest. Teine projekt sai toetust 313 630 eurot, millega suurendatakse Pelgulinna ühisaeda. Ühisaias on linnaelanikel võimalik kasvatada toitu, korraldada õuesõppetunde ja kogukonnasündmusi, ja veeta vaba aega. Projekti raames korraldatakse ühisaias ka koolitusi ja töötubasid.