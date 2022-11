Paidest pärit näitlejale avatakse Pääskülas mälestuspink

Endel Simmermanni mälestuspingi aavamisele Pääsküla endise kaupluse vastas ja raudteejaama hoone taga pargis on oodatud kõik teatri- ja muusikahuvilised.

Paidest pärit näitleja ja lavastaja Endel Simmermann, kes muide elas Paides Eesti teatri grand old lady Ita Everiga ühes majas, lõpetas 1940. aastal Paides algkooli ja 1944. aastal Tallinnas raudteekooli. Õppis 1950–1951 GITIS-e Eesti stuudios.

Simmermann on dubleerinud animatsioonfilme, mänginud kuuldemängudes ja filmides, millest nimekamad on "Noor pensionär", "Siin me oleme!", "Igihaljas vaatemäng", "Tema majesteet komödiant", "Meie Uduvere", "Bande", "Arabella, mereröövli tütar", "Surma hinda küsi surnutelt" jpt.