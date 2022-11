Hakkepuidu jätkuva kallinemise tõttu muutub Paide toasooja hind

"Taotlesime Konkurentsiametilt toasooja hinna muudatust hakkepuidu jätkuva hinnatõusu tõttu. Viimase poole aasta jooksul on hakkepuidu kokkuostuhind ja raieõiguste tasud kallinenud. Kallinenud kütusehind on omakorda mõjutanud hakkimis- ja veokulusid ning moodustab ka põhiosa kaugkütte hinnast. Olema sunnitud viima toasooja hinna vastavusse tootmiskulusega,“ selgitas Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

„Oleme viimastel kuudel teinud täiendavad hakkepuidu tarned, et tagada soojatootmine ka juhul kui hakkepuidu defitsiit süveneb. Oleme varunud ühekuulise reservkoguse, mida kasutada juhul kui jätkuvad väga soojad ilmad ja puidujäätmeid metsast välja viia ei saa,“ lisas Kaasik.

Eestis on kokku ligi 200 kaugkütte piirkonda. Kaugkütteettevõtete tegevus ja teenuse hind on Konkurentsiameti järelevalve all. Eestis reguleerib soojuse hinda kaugkütteseadus ning Paide võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb kulupõhise valemi alusel. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib Konkurentsiamet.