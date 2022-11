Vanametalli ostuhinnad püsivad suuremate muutusteta

Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa ütles, et viimasel ajal on enim surve all musta metalli ostuhinnad, mis on kuu lõikes Kuusakoskis langenud 15%. "Nii Türgi siseturul kui ka maailmas laiemalt on nõudlus uue terase osas ülimalt madal ning sulatustehased on oma laovarusid hoidmas väga madalal tasemel. Teisisõnu, kui märgatakse uue ehitusterase nõudluse kasvu, siis hakatakse ka selle tootmiseks vanametalli näol varusid täiendama."

"Hetkel on musta vanametalli lähiaja hindade osas trend pigem alla kui üles. Siiski on osal analüütikutel seatud lootused Aasia, eelkõige Hiina peale, kuid kas need lootused ka realiseeruvad, näitab ainult aeg. Lisaks pärituulele, milleks pean Hiina poolt järk-järgult lõpetatavaid koroonameetmeid, on siiski puhumas ka vastutuul ehk tõusvad intressimäärad, inflatsioon ja tugevnev dollar just Aasia valuutade suhtes."

"Värviliste metallide börsihinnad pöörasid novembri algul mõõdukale tõusule, põhjuseks needsamad COVID-poliitika leevendamise uudised Hiinast. Turgude stabiliseerumisel saame vast pakkuda peagi nii ühele kui ka teisele värvilise metalli liigile paremat ostuhinda.“