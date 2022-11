Kadri Paas: kuidas valitsus ettevõtlust ja töökohti välja suretab

Mõnel erakonnal on sisulise programmiga ilmsesti raskusi. Miks muidu on Jaak (Madison – toim) ja Jürgen (Ligi – toim) hakanud teineteist Järva Teataja veergudel valimatult sõimama. Ikka nii, et üks on loll ja teine puhta tobu. Üks valetab ja teine on veel suurem suli. Riigikogu eelmistel valimistel on nad siinkandis palju hääli saanud, sest mõlema näidendis (loe: valimiskampaanias) osaleva tegelase kisa on kõrgele ja kaugele kostnud, sümpatiseerides millegipärast valijatele.