Paide jõulupuud sõidutatakse täna paar tänavahet

Peremees öelnud veel, et kuusk on kena küll, ent on aastatega omajagu kasvuruumi nõudnud ning hakkab endast nii majale kui ka naaberkrundile ohtu kujutama. Omanikul on vaid hea meel, et edaspidi enam elektriliinidele kukkuma kippuvaid oksi kärpimas käima ei pea.