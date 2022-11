Sotsiaalministeerium kirjutab perehüvitiste tõstmise eelnõu erivajadustega lastele õiglasemaks

«Mul on hea meel, et saame sotsiaalkomisjoniga koos peretoetuste tõstmise õiglasemaks muuta. Õppimisega mitte arvestamine võimaldab peretoetusi maksta ka peredele, kus kasvavad erivajadusega lapsed, kes pole saanud kooliteed jätkata. Praegu on nii lapsetoetuste kui lapserikka pere toetuse maksmise tingimuseks vanuses 16 kuni 19, et laps peab õppima, kuid mõnikord ei ole see võimalik ja nii on näiteks puudega last kasvatav pere jäänud lastetoetusest ilma teistest varem. Seega saavad edaspidi lapsetoetust samadel alustel edaspidi nii erivajadusega lapsed, üksikvanema lapsed, lasterikka pere lapsed - tervikuna pered, kus vaesusrisk on suurim,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.