Kössitavad kured tuleb aidata talvituma

Võsujala sõnul püüab metsloomaühing kured kokku koguda ja talvituma viia. Ühest mahajääjast on teada antud ka teisel poolt Türit, kuid teateid on tulnud teistestki piirkondadest. "Ilmselgelt on sellised üksikud linnud lõunasse lendavatest parvedest mingil põhjusel maha jäänud ning vaevalt nad seda teekonda enam üksi ette võtavad," sõnas ta.