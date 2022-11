Valimisliit Uus Paide alustas allkirjade kogumist õpetajate ja laste toetuseks

Elukalliduse tõus on tuginedes erinevatele allikatele kõigi aegade üks suuremaid. Ettevõtted koondavad töötajaid, omavalitsused lülitavad ööseks tänavavalgustuse välja ja ministeeriumid lepivad külmemate tubadega. Pingutatakse, aga ikkagi on raske kreediti ja deebeti vahel tasakaalu leida. Paljudes kodudes otsitakse kokkuhoiu kohti järgides palavikuliselt elektri börsihindu, et teaks millal on odavam pesu pesta või saunas käia. Toidupoodides kaovad esimeses järjekorras punaste siltidega tooted ning ostukorvid täituvad järjest odavamate kaupadega.