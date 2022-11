Koolijuht saadeti ära kallistuste, kinkide ja lillesülemitega

Tänavu augustis kuulutas Türi vallavalitsus välja konkursi, et leida maakonna suurimale koolile – Türi põhikoolile uus juht. Kooli eelmise direktori Janika Gedviliga sõlmitud töölepingu otsustas vallavalitsus kui kooli pidaja erakorraliselt alates 1. oktoobrist üles öelda.

Oktoobri alguses olnud istungil kinnitas vallavalitsus ametisse uue direktori, kes valiti välja nelja kandidaadi seast. Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna ütles, et valituks osutus praegune Imavere põhikooli direktor Tiina Lohur ja tema isiklikult on selle lõpptulemusega väga rahul. «Temast õhkus stabiilsust ja rahulikkkust, ta on tõesti väga rahulik ja sihikindel inimene,» märkis ta.