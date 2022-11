Väärt kunst ootab koju viimist

Türi Konnamaja perenaine Aili Avi ütles, et Oskars on talle juba ammune tuttav, kes on leidnud Türil hea võimaluse oma loomingusse süüvida, kasutades selleks kohalikku kunstiateljeed. «Ta on rõõmsameelne maailmarändur, kes on oma tegemistes ja käimistes alati vaba. Konnamajas on ta pikemalt peatunud ja saanud maalida teemadel, mis teda kõnetavad,» lausus ta.