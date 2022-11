Erakorralist meditsiiniabi saab Järvamaa haiglas uuest kohast

Järvamaa haigla peaarst Külvar Mand ütles, et haigla ehitusjärk on jõudnud sinnani, et varem erakorralise meditsiini osakonna käsutuses olnud ruumid lähevad uuendamisele, kuid juurdeehituse käigus rajatavad uued ruumid pole veel valmis. «See tähendab, et peame leidma oma EMO-le uue koha. Kaalusime mitut võimalust, kuid parim tundus olevat siiski õendusabi keskusse kolimine,» lausus­ ta.