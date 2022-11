Keerulised liiklusolud Tallinn-Tartu maanteel: musta jääga kaetud teel kaldus auto kraavi

Kohapeal viibinud politsei esindaja sõnul on öösel maha sadanud lume tõttu teeolud väga keerulised ning ka õnnetuskohal kattis teed must jää. Politsei paneb inimestele südamele, et ilma talverehvideta ei maksa pikki sõite ette võtta ja keerulistes teeoludes tuleb valida ka õige sõidukiirus.