Lumevaip saab veidi lisa

Selle tulemusega pole Türi ega Järvamaa sugugi viimaste seas, sest Eestis on veel paiku, kus lund maad katmas pole. Ilmateenistuse lumekaardi andmetel on lumevabad paigad veel Tallinn-Harku piirkond, Narva, Jõhvi ja Kihnu. Talvepealinnas Otepääl on lund maha sadanud 4 sentimeetri jagu.