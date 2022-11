Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja karjäär jäi paarinädalaseks

Türi valla kodulehe andmetel on Riho Tipp hariduselt kõrgharitud ärijuht, kel on haldus- ja majandustöö juhtimise kogemust nii era- kui avalikus sektoris. "Et olin valmis uuteks tööalasteks väljakutseteks, otsustasin kandideerida Türile majandusosakonna juhatajaks. Oman ehitus- ja remonditööde, teeehituse ja -hoolduse, tehnohoolduse, transpordi, toitlustuse, heakorra, jäätmekäitluse, tööohutuse ja - tervishoiu, riskijuhtimise, kindlustuse ning riigihangete korraldamise ja/või teostamise kogemust ning soovin neid uues ametis edukalt kasutada," lausus ta.