Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Nii Paide linnas kui ka Türi vallas on koalitsioon pikalt kritiseerinud uusi omavalitsusjuhte selle eest, et nad tõstsid aasta tagasi oma palka ja võtsid tööle rohkem poliitikuid. Kui Paide koalitsioon on seda meelt, et opositsiooni näpunäidete järgi juhtimiskulusid koomale ei tõmmata, siis Türi uus vallavanem Kati Nõlvak on kärpimise käsile võtnud.

* Tallinna–Tartu maantee ääres 29 aastat tegutsenud Kükita kohvik pole juba kuid teelistele kehakinnitust pakkunud. Kuigi Võõbu–Mäo uus teelõik, mille lõpuosas kohvik asub, sai valmis ja aeg kohvik taasavada oleks küps, ütles selle omanik Maret Vohla, et temast jäävad uksed suletuks ja parema meelega annaks ta teatepulga kellelegi teisele üle. Maret Vohla märkis, et kohvikule pole viimased aastad olnud sugugi kerged. «Algul tulid piirangud koroonapandeemia tõttu ja seejärel sulges kohe Võõbu–Mäo teelõigu ehitus meie juurde sissesõidu – ajastus oli meile halb,» lausus ta.

* «Läänerindel muutusteta,» ütles Järva Teataja järelpärimise peale, millal võiks sealse kandi rahvale tulla rõõmsamaid uudiseid, vallavalitsuse liige Kati Nõlvak. «Meil on läinud natuke valitsuse restardi peale aega ja ressurssi, see on praegu reaalsus,» sõnas Nõlvak ja nõustus, et ei Oisu ega Käru kandi inimesed asjade sellise kulgemise üle õnnelikud pole. «Teisalt, ega me jonni ei jäta ka, pakiautomaate tahame nii Kärru kui Oissu,» rõhutas ta.