Õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele relvaloamenetluse elektrooniliseks muutva eelnõu

Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof märkis, et eelnõu võimaldab muuta paberil relvaloamenetluse elektrooniliseks ning võtta kasutusele uus teenistus- ja tsiviilrelvade register. „Tänu teenuste digitaalsele kättesaadavusele on paljud toimingud kiiremad ja mugavamad, riik on inimestele lähemal ja neil on asutustega kergem suhelda,“ sõnas Pikhof.