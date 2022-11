Müügiobjekti hinnaks on 59 900 eurot.

Kuulutuses on kirjas, et müüa on suurepärase kesklinna asukohaga toitlustushoone koos sisustusega. Sobib ideaalselt väikese äri alustamiseks. Ruume võimalik kohaldada nii kaupluseks kui ka toitlustuseks. Lisaks võimalik välja ehitada ka katusealune näiteks majutuseks.