Enamasti teavad inimesed hästi, mis on kokteil ja ehk on kokku puututud ka sõnaga mokteil. Kuid mis võiks olla pokteil?

See on uus täht Eesti kokandustaevas, sihtasutuse Järvamaa värskelt kaubamärgina registreeritud tootenimi, mis paneb särama Järvamaa valge kulla – piima. Nüüd on pokteil saanud ka ametliku õiguskaitse piimatoodetest valmistatud jookide osas.