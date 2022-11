Riigikogu liige: investeerida on lihtne

Olen viimase kümne kuuga kaotanud börsil kümneid tuhandeid eurosid … Venemaa sõda Ukrainas, materjalide defitsiit, intressimäärade ja hindade järsk tõus ei meeldi börsile. Tagajärjeks nõndanimetatud karuturg, kus kogu maailma börsid on tippudest kümneid protsente kukkunud. Masendav, kuid olen samas olukorras juba kaks korda olnud. Kui jäid müügiga hiljaks, ära paanitse: aeg parandab haavad ja kui majandus on taas tugevamatel jalgadel, särab börsigi kohal päike (nagu mullu).

Kui langenud hinnad on halb uudis neile, kes börsil on, siis on see väga hea uudis neile, kes tulevad: nad saavad sama kaupa (aktsiaid) märksa odavamalt. Näide: kui LHV aktsia maksis eelmise aasta novembris 4,53 eurot, siis praegu saab selle 3,23 euroga ehk pea kolmandiku odavamalt. Kusjuures kaup pole grammigi kehvem kui aasta tagasi, pigem parem.