Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Statistikaameti andmete järgi elab suhtelises vasesus inimesi kõige vähem Harjumaal – 18,1 protsenti elanikest. Järvamaal on suhtelises vaesus elavaid inimesi peaaegu sama palju – 18,9 protsenti. Kõikides teistes maakondades on see protsent üle 20 ja ulatub Ida-Virumaal isegi üle kolmandiku elanikkonnast – 38,3 protsendini. Kui enamikus maakondades on aastaga suhtelises vaesuses elavate inimeste arv suurenenud, on Järvamaal neid koguni 2,8 protsenti vähemaks jäänud. Sellist paranemist pole ette näidata ühelgi teisel piirkonnal. Järvamaa sotsiaalvaldkonna spetsialistid siinset elu nii roosades toonides ei näe ja ütlevad, et abivajajaid tuleb viimasel ajal hoopis juurde.

* Aravete lasteaia Mesimumm ja Ambla filiaali Tähemaa lapsed haarasid kinni metalli kokkuostufirma Kuusakoski kampaaniast Nutijaht ning innustasid kodudes oma vanemaid välja otsima kasutult seisva nutiprügi. Kogunenud esemed tõid lapsed lasteaeda, et need jõuaksid elektrooniliste jäätmete kogumiskohta. Mesimummi lasteaia õppealajuhataja Mariana Väärtnõu ütles, et kogus nii Aravete kui ka Ambla lasteaiast kokku kaks kastitäit nutiprügi. «Kõige rohkem toodi kasutatud nutitelefone, aga ka tahvelarvuteid, sülearvuteid ja laadijaid,» täpsustas­ Väärtnõu.

* Neile, kes sõidavad mööda Albu kanti jäävast Seidlast, torkab silma, et Seidla mõis on müügis. Kuigi seda on püütud müüa juba mitu aastat, pole praegune omanik kaotanud lootust kompleksile hea peremees leida. Kinnisvaraportaalide andmetel on praegu avalikus müügis üle Eesti 40 mõisat, neist peale Seidla ka Norra ja Rava Järvamaal.

* Kaks kuud tagasi Paide aukodanikuks valitud triatleet Ain-Alar Juhanson septembris olnud pidulikule üritusele tunnustust vastu võtma tulla ei saanud, sest pidi Hawaiil võistlustel olema. Nii korraldas Paide linnavalitsus talle Paide raekojas piduliku vastuvõtt alles nüüd. Esmaspäeval oli Juhanson Paide raekojas ja linnavolikogu esimees Tarmo Alt andis talle tunnuskirja kätte.