Järvalane näeb maheäris tugevat kasvupotentsiaali

Virumaa Teataja kirjutab, et neljapäeval välja hõigatud parimate mahetoitude seas võitis teise koha Äntu Mõis OÜ Kikerikii mahebroileri rinnafilee vaakumpakendis. Žürii tunnustus tuli käepärasesse pakendisse pandud kvaliteetse tooraine eest. See on turul esimene mahelinnuliha ja täidab väga olulise lünga maheturul.