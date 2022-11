Jaak Aab on Eesti Keskerakonna esinumber Järva- ja Viljandimaal

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütleb, et Jaak Aabi pingutusi regionaalpoliitika arendamisel on võimatu alahinnata. „Jaak on teinud tulemuslikku tööd nii sotsiaal- kui ka haridusministrina, kuid tema süda tuksub regionaalpoliitika rütmis. Julgen väita, et vaid loetud poliitikute jalg on astunud üle kõikide omavalitsushoonete lävepaku. Jaak on kindlasti üks neist. Ta on toetanud ettevõtluse arengut ja töökohtade loomist väljaspool suurlinnu ning seisnud omavalitsuste tulubaasi suurendamise eest,“ lausub Jüri Ratas.