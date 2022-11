Jürgen Ligi: ühetaoline maksuvabastus kaitseb kõiki maksumaksjaid

Ennekõike meenutan, et kehtiva küüraka maksuvaba miinimumi õnnetus hüüdis tulles. Ma lubasin 2015., et ei lase seda tulla, aga valitsuse siutsumehed otsustasid selleks peaministriks kutsuda Ratase. Siiani nörritab valetamine süsteemi kehtestamisel, aga aeg on toonase kriitika õigust tõendanud. Paljud küll märkasid, et lubatud 500 eurost miinimumi ei saanud paljud tulu saajatest kohe alguses, mitte seda, et ilma jääjate hulk hakkab ajas kiiresti kasvama ja neil, kes jäävad, rahaline võit kiiresti vähenema. Samuti lasti end petta arvude ja ilmajätmistega. Juurde andmist näidati suuremana kohe, sest võrdlus tehti vananenud 180 euroga, kuigi seadustatud oli juba 205 ja plaan oli seda järjest tõsta.