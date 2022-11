Järva valla selle aasta suurim ehitustöö on lõpusirgel

Sel esmaspäeval algasid tööd Koigis (pildil). „Varem märgiti trass maha, esmapäeval vaatasime üle ja läks tööks. See ja Käsukonna ongi viimase piirkonnad, Koigis peaks töö valmis saama detsembri lõpupoole. Vanad valgustid vahetatakse kaasaegsete LED-valgustite vastu, mis on energiatõhusamad. Valgemaks muutuvad Mõisavahe tee ja Kaasiku tänav, kus praegu on vanad betoonpostid ja õhukaablid. Nüüd saavad Koigi elanikud maakaabli ja metallmastidega ilusa tänavavalgustuse, " ütles Kivi ja lisas, et tööde teise osa lõpptähtaeg on juba 3. jaanuaril 2023. „Karinul on tööd lõpusirgel, tööd on pooleli Koerus, Imaveres, Päinurmes ja Koigis, Käsukonnas pole veel alustatudki."