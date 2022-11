Teadlased: Eesti turbatööstusele arvutatud kasvuhoonegaaside heide on üle hinnatud

Niitlaane kinnitusel ei ole maailmas turbale seni võrdväärset alternatiivi leitud. “Ilma turbata pole mitmeid köögivilju ja ilutaimi võimalik üldse efektiivselt kasvatada. Turvas on aianduses asendamatu tooraine ja reaalsus on, et ilma selleta taimekasvatus vähemalt lähikümnenditel hakkama ei saa. Substraatidel põhinev aiandus on põllumajanduslikust maakasutusest oluliselt efektiivsem.“ lisas ta. „Rahvastiku juurdekasvu, linnastumise, kliimamõjudega kohanemise vajaduse jms tingimustes omab kontrollitud tingimustes toimuv taimekasvatus üha suuremat tähtsust. See võimaldab kasvatada köögivilju siis ja seal, kus nende kasvatamine looduslikult ei oleks võimalik. Kokkuvõttes hoiab see oluliselt kokku maad, vett, väetisi, kütust ja mitmeid teisi ressursse, ning mis ei ole ka vähetähtis, aitab hindu kontrolli all hoida. Värske toit peab olema kõigile kättesaadav, kuid nagu me hästi teame, on suures osas maailmast sellega jätkuvalt probleeme ja kahjuks need süvenevad, mitte ei leevene.“