Lugeja küsib: kas võin juba praegu sõlmida töötajatega kokkuleppeid, et nad oleksid iseseisva otsustuspädevusega?

Riigikogus on vastu võetud Töölepingu seaduse muutmise seadus 625, mis on edastatud Vabariigi Presidendile ja jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Nimetatud otsusega tuleb töölepingu seadusesse uus mõiste – iseseisva otsusustupädevusega töötaja. Kuna täna pole seadus jõustunud, siis pole veel võimalik kokkuleppeid sõlmida.

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja on töötaja, kes saab edaspidi valida ise oma tööaega. Näiteks, mis päeval ja kellaajal ta tööd teeb. Talle ei rakendu tööaja korralduse regulatsioon, valveaja reeglistik, öötöö piirang ega igapäevase ja iganädalase puhkeaja piirangud. Samuti ei rakendu öösel ja riigipühal tehtava töö hüvitamise kord. Küll aga kehtib talle reeglistik tööaja kestuse kohta. See tähendab, et talle rakendub täis- või osalise tööaja kokkulepe ehk tööaja kestus ühe kuu või arvestusperioodi kohta ning ületunni regulatsioon.