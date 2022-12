SEB roboinvesorit on kasutanud üle 100 000 kliendi

Virtuaalses nõustajas on klientidel võimalik paigutada oma raha nii SEB investeerimisfondide osakutesse kui ka panga poolt valitsetavasse väärtpaberiportfelli, mis koosneb börsil kaubeldavatest fondidest ehk ETF-idest. Eestis on rohkem investoreid, kes on kasutanud oma raha paigutamiseks SEB fondide lahendust. Enim investeeritakse madala ja keskmise riskiga fondidesse ning iga kuu panustatakse keskmiselt 37 eurot. ETF portfellidesse raha paigutajad investeerivad enim keskmise ja kõrgema riskiga börsil kaubeldavaid fondidesse ning nad panustavad keskmiselt 84 eurot kuus.