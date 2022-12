Liikursuurtükiväelased andsid õppekogunemisel haubitsatest tuld

„Liikursuurtüki esimese lennu õppekogunemine kinnitas taas, et meie reservväelaste tahe hoida riigikaitselisi oskusi kõrgel tasemel on muljetavaldav,“ ütles suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Allan Raidma.

„Tuli oli täpne ja tabav,“ ütles reamees Ragnar Rooba, kelle sõnul tuli ta õppekogunemisele väga hea meelega. „Saab jälle kamraadide ja ülematega kokku, saab teha seda sama lahedat asja, mida me teenistuses õppisime, olla taas omas elemendis, tuletada meelde ajateenistuse ajal õpitut, värskendada oskusi, lasta nii käsitulirelvadest, raskekuulipildujast kui ka teha pauku suure ja võimsa K9-ga.“

Liikursuurtükid K9 Kõu on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Lõuna-Koreast soetatud relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.