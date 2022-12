Neljarealine Tallinna-Tartu maantee läheneb Järvamaale ka lõuna poolt

„Natura 2000 kaitsealas suuremahuliste ehitustööde teostamine on üksjagu väljakutsete rohke, rääkimata viimase paari aasta väga turbulentsetest oludest maailmas ja majanduses. Kärevere-Kardla 2+2 lõik on nendele väljakutsetele vaatamata valminud ja meil on hea meel panustada kvaliteetse neljarealise maanteede võrgu ehitusse Eestis,“ sõnas Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman.