Inimesed ja ettevõtted saaksid sularaha- ja maksekatkestusteks paremini valmis olla

„Pangad Eestis hoolitsevad küll makseteenuse toimimise eest, kuid sama oluline on astuda ennetavaid samme elanikel ja ettevõtjatel, et olla valmis lühiajalisteks, aga ka pikemateks tõrgeteks,“ ütles Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt. „Näiteks peaksid ettevõtted läbi mõtlema, kuidas võtta vastu kaardi- või sularahamakset olukorras, kus n-ö pilveteenusega kassasüsteemid ei tööta. Samuti tuleks mõelda, kas palga- ja muude oluliste maksete tegemiseks vajalik info on ka kriisiolukorras olemas viisil, et ettevõte saab selle kasvõi ise pangakontorisse toimetada, kui internetipank või teised tavapärased digikanalid ei tööta.

„Lisaks tasuks kõigil nutitelefonis aktiveerida pankade biomeetrilised enesetuvastuslahendused, mis on hea täiendav võimalus,“ juhtis Olt tähelepanu ning lisas, et kindlasti tuleks teadvustada, et kriisi korral ei saa teenuste tase olla samasugune kui tavaolukorras – maksed ei liigu kriisi ajal sama kiiresti ja summad on piiratud. Väga oluline on meeles pidada, et kriisiolukordades aktiveeruvad petturid, mida on paraku näidanud nii Covidikriis kui ka Ukraina sõda.