Lasterikaste perede suured kulud ei jäta ruumi huvitegevuseks

Õunapi sõnul peavad enamus suurperede liikmeid iga väljamineku puhul küsima endalt kas neil on seda vaja või on tegu sooviga. „Isegi huvitegevust nähakse pigem soovidena ja see on ka mõistetav, kuigi inimese arengu ja hariduse seisukohalt on see väga oluline. Soovide täitmiseks enamasti lasterikastel peredel eelarves ruumi ei ole ja siinkohal oleme Eesti Lasterikaste Perede Liidu kaudu saanud abi nii riiklikest toetustest kui ka annetajatelt,“ rääkis Õunap.