Omavalitsusjuht jagas selgitusi basseinide teemal

Türi vallavanem Kati Nõlvak selgitas antud intervjuus ERR-i Kesk-Eesti korrespondendile Olev Kengile, et Türi vallas pole põhjust karta, et ühtegi teenust on vaja praeguste energiahindade juures piirata või ära jätta. "Kõik jätkuvad ja on tagatud," kinnitas ta.