Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Sellist rahasadu nagu järgmise aasta riigieelarvest Järvamaale tuleb, pole siin ammu nähtud. Kõige rohkem läheb raha Türi valda. Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets on langenud juba ka kriitikatule alla, sest on surunud riigieelarvesse palju oma valimisringkonna investeeringuid, et nii valijate poolehoidu osta. Lauri Läänemets ei salgagi, et on Järvamaale tulevate investeeringutega otseselt seotud. «Ega see kergelt tulnud, aga regionaalsed investeeringud on vajalikud,» sõnas ta.

* Esmaspäeva õhtul Koeru kultuurimaja seinale varjumiskoha märgist üles seades ütles Järva vallavanem Toomas Tammik, et kuigi tegemist on nii-öelda maapiirkonnaga, ei tohi siingi võimalikku ohtu üleolevalt suhtuda. Tammik rõhutas, et ta ei taha kuidagi paanikat külvata ja loodetavasti ei kasutata varjumiskohti kunagi, kuid sõda Ukrainas näitab, et Venemaa ei pommita mitte üksnes suurlinnu, vaid ka väiksemaid maa-asulaid.

* Järva vallavolikogu otsustas eelmisel nädalal võõrandada otsustuskorras Järva-Jaanis asuva Orina mõisa kutseliste autojuhtide koolitusega tegelevale Ametikoolituse OÜle hinnaga 35 000 eurot. Mõisas asuv koduloomuuseum jätkab seal tegevust ka edaspidi.

* Kultuuriministeeriumi plaan ehitushindade kallinemise tõttu toetada täiendavalt Kuressaares, Pärnus, Rakveres ja Paides jalgpallihallide rajamist on kahtlemata rõõmusõnum. Halb uudis on see, et elu on vahepeal teinud sellise kannapöörde, et kolme miljoni eest on võimalik nüüd ehitada üksnes kütteta halli, kus on seinad, kunstmuru ja väike tribüün.