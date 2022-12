Aasta noor ehitusinsener tuleb Järvamaalt

„Aasta noor ehitusinsener” – Erki Vellama, Mapri Ehitus OÜ projekteerija

Erki Vellama on tegus, tähtaegadest kinnipidav ja teistega arvestatav noor projekteerija, kes otsib innovaatilisi lahendusi. Uute tarkvarade kasutamine on tema prioriteet. Ta alustas ehitusvaldkonnas toimetamist juba ülikooliõpingute ajal ning sai esimese töökogemuse objektijuhi abina. Sellel ametikohal puutus ta kokku tehniliste joonistega. Nii tekkis soov hakata ka ise projekteerima. Alates eelmise aasta juunist töötabki ta projekteerijana Mapri Ehitus OÜ-s. Ehitusobjektil sai Erki Vellama tööde organiseerimise kogemuse, mis on kindlasti suureks abiks projekteerimisprotsessis. Tema tööde nimistus on Lohkva spordihoone, Italinox büroo-ja laohoone Tallinnas ning biogaasijaama hoone Maardus.