Kõrged soojahinnad said püsida vaid kuu-kaks, et kerkida nüüd taas

Järva Halduse juhatuse liige Andreas Sapas põhjendas hinnatõusu sellega, et Koeru ja Imavere piirkonnas tõstab hakkepuidu tarnija 1. jaanuarist hakkepuidu hinda, samuti tõstab hinda pelletite tarnija Aravete ja Järva-Jaani lõunapiirkonda. „Et saime sõlmida Eesti Energia ASiga universaalteenuse lepingu, mille tõttu vähenes elektrihinnakomponent soojuse hinnale, on tõus minimalne ja see annab teatava stabiilsuse. Kui oleksime jätkanud börsihinnaga, oleks toasooja hind jäänud sellest sõltuma ja võib-olla oleksime pidanud hinna üle vaatama igal kuul," selgitas Sapas. „Hakkepuidu tarnija sõnul stabiliseeruvad hinnad hiljemalt kevadel. Positiivne on ka see, et fikseerisime pelletihinna kuni kütteperioodi lõpuni."