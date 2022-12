Metsavendluse uurimine tõi ajaloolasele mitu tunnustust

Kaasikule on tänavune Sepa preemia paras üllatus, sest enda meelest on ta paremaidki artikleid kirjutanud. «Eks ma olen endale kriitikuna kõige halastamatum. Teadlasele on suurim tunnustus, kui tema artikleid ja raamatuid märgatakse ning järgnevates töödes neile viidatakse. See näitab kvaliteeti,» lausub ta.