Naiskodukaitsjaid tähistasid Albus aastapäeva

Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaise Kerlin Tealase kõne:

"Tere, malevapealik, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, külalised!

Tervitan teid kõiki aastapäeva puhul! Mina olen Kerlin Tealane, Järva ringkonna esinaine aastast 2018. Olen vabatahtlikuna ringkonda juhtinud üle nelja aasta. Niivõrd head aastat, nagu 2022 ei ole ette tulnud. On olnud ikka väga hea aasta! Mul on väga hea meel, et me kõikide katsumustega oleme hakkama saanud. Kuna malevapealik tegi meile ettepaneku võtta vastu malevapealiku abi vabatahtlik ametikoht, siis teadsime, et see aasta tuleb kindlasti teistest erinev. Mainin siinkohal, et eelmisel nädalavahetusel Naiskodukaitse juhtide õppepäevadel naiskodukaitsjast malevapealiku abi teekonnast rääkides öeldi mulle otse, et mind kuulati kadedusega. See julge väljakutse vastuvõtmine on tulnud kindlasti meile kasuks. Juba 24. veebruaril kutsusid kohalike omavalitsuste kriisikomisjonid meid välja ja Kaitseliitu esindades saime kõikide teiste riigiasutuste esindajatega ümarlaua taga nõu ja jõuga toeks olla. Järva naiskodukaitsjad aitasid sõjapõgenikke nii, nagu oskasid, meie naised käisid meestega Poola piiri ääres kaasas ning kogusime ühiselt kõike, mida sõjapõgenikud vajasid - naised otsisid elamiskohti, töökohti. Tohutu energia ja hoolimine pandi sõjapõgenike abistamisse. Samal ajal oli ringkonnal tohutu surve uute liitujatega, sest meie kõigi rõõmuks otsustasid ka Järvamaa naised suuremate jõududega vabatahtlikult riigikaitsesse panustada. Kusjuures Naiskodukaitse organisatsioon tervikuna on kasvanud ulmelised 40%. Kui aasta alguses oli Järva ringkonnas 151 naist, siis täna on meid juba 198! Kõik uued liikmed soovisid kohe panustada, kes aitas juba sõjapõgenikega, kes tahtis kohe relvaõppesse minna, kes elanikkonnakaitsesse panustada. Väga suur hulk naisi soovis läbida võimalikult kiiresti kõik viis Naiskodukaitse baasväljaõpet - meil on sel aastal olnud baasväljaõppetel üle 120 osalemise! Minu nägemus märtsikuus toimunud ringkonnakogul oli see, et me suudaksime kõike seda teha üheaegselt ja mul on väga hea meel, et suutsime mitmel rindel tegutseda. Naised, me oleme kindlalt oma parimas vormis! Jätkame samas vaimus! Panustame kõik nii, nagu parasjagu saame!

Pingutame selle nimel, et naiskodukaitsjad, kes praegu kasvatavad väikeseid lapsi, kes hoolitsevad oma eakate vanemate eest, kes õpivad ülikoolis, kes töötavad end üles või kes vastupidi, soovivad isiklikus elus võtta erinevatel põhjustel aja maha. Naiskodukaitsel on niivõrd palju erinevaid panustamise võimalusi, et leiame need kohustuslikud 48 aktiivsustundi igaühele. Olen selles veendunud. 2023. aasta eesmärk ongi leida igale liikmele oma panustamise viis. Kõik naised, kes soovivad panustada sõjalisse väljaõppesse, elanikkonnakaitsesse või olla hoopis vabatahtlik juht - leiame igaühele sobiva väljundi. Selleks, et aru saada, kus liikmed oma mõtetega on, viisime ringkonna juhatusega läbi küsimustiku, millele vastas 115 naist. Ka see on väga hea tulemus, sest teiste ringkondade esinaised soovisid täpselt teada, mida me tegime, et nii palju vastuseid saime. Vastuste analüüs on meil aktiivselt käsil ja kavatseme vabatahtlike juhtidega anda parima, et teile soovitud väljaõppet pakkuda ja võimaldada. Selleks, et väljaõpe oleks ka meie ringkonnas järjepidev ja Naiskodukaitsega koos arenev, panen ma, juhid, teile südamele, et kuigi me oleme samuti vabatahtlikud, siis andes lubaduse üksust juhtida, loodab teie peale terve Naiskodukaitse ja Kaitseliit. Mõelge selle peale, kui oluline roll on juhil ja tema tegutsemise järjepidevusel. Me peame olema selle võimaldajad! Kusti Salm on riigikaitse juhtide konverentsil öelnud: „Mõelge, kuidas olete homme parem kui täna ja eile.” Mõelge, üksuste juhid!

Nüüd aga palun, naised, teil mõelda aastale 2018. Mis teie elus sel aastal toimus? See tundub juba nii kauge minevik, eks? Sellest ajast saadik olen aga mina vabatahtlikuna igapäevaselt panustanud ringkonna esinaisena riigikaitsesse. 2024. aasta ringkonnakogul saab minu teine ametiaeg läbi ja seetõttu kustun juba praegu teid, naised, üles - kandideerige tuleval aastal ringkonnakogul ringkonna juhatuse liikmeks. Meil vahetuvad kaks kohta ja mina olen valmis ka kolmanda, asendusliikme, aktiivselt kaasama eesmärgiga leida ringkonnakoguks võimalikud uued esinaise kandidaadid. Pean seda väga oluliseks, et juhid vahetuvad. Mõelgem selle peale ehk on just praegu siin saalis tulevane esinaine. Äkki on siin saalis järgmine naiskodukaitsjast malevapealiku abi, erialagrupi juht, jaoskonna juht, seni veel loomata toimkonna juht? Kindla peale on aga siin ruumis nii naised kui ka mehed, kes on nii Kaitseliidule kui ka Naiskodukaitsele asendamatud, sest olen kuulnud korduvalt Kaitseliidu ülemat lausumas lauset: „Kaitseliidus on nii - ülekatet meil ei ole, kui sina ei tule, siis vead oma kaaslasi alt!”. Mõelgem selle peale! Ärgem vedagem oma kaasvõitlejaid ega seeläbi ka Eestit alt! Hoidkem ja austagem üksteist! Soovin meile kõigile Naiskodukaitse Järva ringkonna taasloomise 23. aastapäeval õnne, tervist, arukust ja kompromissitut teotahet!

Aitäh!"