Detailplaneeringute jooniste teenus sai nimeks Katerina

Maa-ameti jaoks on teenusele nime andmine esmakordne, aga soovime seeläbi mälestada oma varalahkunud armsat kolleegi, kes oli algse idee juures ja andis olulise panuse andmete ettevalmistamisel. Teenuse realiseerumisele andsid tõuke maa väärtuse hindamine Maa-ametis ning sellega kaasnenud Tallinna ja Tartu planeeringute andmete digiteerimine. Et kogutud andmed oleksid taaskasutatavad oli vaja need teha avalikkusele kättesaadavaks ja see sai teoks Maa-ameti X-GIS rakenduse kaudu.