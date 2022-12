Ained postiga? MTA teavituskampaania hoiatab keelatud ainete tellimise eest

MTA uurimisosakonna narkotalituse juhi Raul Koppelmaa sõnul on internetikaubanduse kasvuga aasta-aastalt suurenenud ka posti teel erinevate keelatud ainete tellimine: „Välismaalt kaupa tellides tuleb kindel olla, et see on lubatud. Näiteks teatud aineid, mida on Eestis lubatud osta vaid retseptiravimina, ei tohi välismaalt ilma retseptita tellida. MTA jälgib regulaarselt piiriülest kaubandust ja üha sagedamini avastame saadetiste seast keelatud aineid, mis toob tellijale kaasa kriminaalmenetluse,“ sõnas Koppelmaa.