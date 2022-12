Ausust ja asjatundlikkust kaunid kõned ei asenda

Volikogu istungil rääkisid vallajuhid, nii uued kui endine vallavanem, valgelt lehelt alustamisest, maailmakriisist, koostööst. Lisaks süüdistas endine vallavanem volikogu opositsiooni, et talle on tehtud liiga, teda on alusetu kriitikaga üle valatud ning tema sõbralikkus ja head töötulemused on jäetud tähelepanuta. Nördinud oli ta ka seepärast, et opositsioon on informatsiooni avalikkusega jaganud. See noomimine oli üllatav, sest just suuremat avatust on praegune koalitsioon rõhutanud.