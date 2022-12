Rongireis möödub jõulukuul luule saatel

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuhi Katrin Kulderknupu sõnul on muudetud rongi heliteavituste eesmärk muuta kõikide rongireisijate sõidud jõulumeeleoluga mõnusamaks. “Hea tuju ja rõõm on nakkav - kui suudame tõsta juba hommikul reisijate tuju, kandub see omakorda päeva jooksul ka teisele inimestele edasi. Kui muhedad ja lustakad teavitused reisijatele rongisõidu jooksul kõrvu kõlama jäävad, siis jõuab hea tuju ka üle terve Eestimaa,” lausus Kulderknup.